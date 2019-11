Requião: Despiste provoca um ferido

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste da viatura onde circulava, em plena estrada nacional 206, na freguesia de Requião, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 08h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A vítima do acidente acabou por ser assistida no local e, momentos depois, transportada para o Hospital de Braga com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.

O trânsito naquela via esteve condicionado durante os trabalhos de socorro e remoção do carro acidentado. No local também esteve a GNR.