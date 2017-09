REQUIÃO ABRE LOJA SOCIAL E SONHA COM AUDITÓRIO

A Loja Social de Requião, sediada na Junta de Freguesia, tem roupa, calçado, brinquedos, material ortopédico, assistência medicamentosa e apoio social com orientação para casos de alcoolismo e toxicodependência. Nesta primeira fase há 30 famílias assinaladas.

A inauguração ocorreu no dia 2 de setembro, sábado, benzida pelo pároco Domingos Machado, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que classificou esta valência social como «um balão de oxigénio para as pessoas que precisarem».

O presidente da Junta de Freguesia, João Pereira, explicou que o objetivo é garantir «um apoio diferenciado, de acordo com as necessidades, para que as nossas famílias mais carenciadas não recebam só o costume, como arroz e massa, mas aquilo que realmente precisam, em tempo oportuno e com dignidade». Por isso, referiu, que esta obra será assinalada «não pela grandeza material, mas pela grandeza humana».

Esta Loja Social tem a responsabilidade de ajudar o próximo, no presente e no futuro, mas não funcionará sem donativos. Por isso, se puder ajudar, está aberta para receber donativos aos sábados, das 9 às 12 horas.

No sábado foi, ainda, inaugurado o Mural da Juventude, uma intervenção artística desenvolvida no muro do campo de jogos da freguesia, ao lado da Junta. Os responsáveis pelo projeto são os Youth Urban do pelouro da Juventude, em parceria com a Junta, um grupo de jovens e a “Casa ao Lado” que tem a casa “Nozes de Prata”. A pintura reproduz a lenda da Pedra Mágica, que narra a história de Ricila e da sua amada Bárbara, ocorrida no início da nacionalidade portuguesa.

O sonho de um auditório persiste na atual Junta de Freguesia que terá o apoio do município de Famalicão para a sua concretização.

O presidente da Câmara Municipal mostrou-se em sintonia com o objetivo da Junta de Freguesia e adiantou que já tem existido reuniões de trabalho com este propósito.

Segundo informações adiantadas no dia de inauguração da Loja Social, o auditório será construído no antigo campo de futebol (ao lado do cemitério) que já é propriedade da freguesia.