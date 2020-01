Leica reproduz binóculo que foi à lua

A Leica de Vila Nova de Famalicão recebeu o presidente da Câmara, Paulo Cunha, para a apresentação do “Binóculo Trinovid creative made in Portugal”, criado com base no binóculo que foi à Lua em 1969.

O desenvolvimento deste novo projeto começou em 2016 e conta com um investimento de cerca de dois milhões e meio de euros. Segundo Pedro Oliveira, administrador da Leica Portugal, “Tivemos os erros e dores de crescimento que eram possíveis ter, sofremos na altura mais foi o melhor que nos podia ter acontecido. Conseguimos identificar o que quão devemos fazer.”.

No mercado português o custo deste luso binóculo custa cerca de mil euros.

Para Paulo Cunha, esta criação dá “condições para que possamos ambicionar no futuro estar ainda mais longe”, acrescenta ainda que é “bom exemplo para Vila Nova de Famalicão e para Portugal.”