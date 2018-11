“Repensar Rios e Ribeiras” na Devesa

No dia 3 de dezembro, o Parque da Devesa recebe o seminário “Os Nossos Rios – Repensar Rios e Ribeiras”. A iniciativa promovida pelo pelouro do ambiente, realiza-se a partir das 9h30, na Casa do Território e ficará marcada pela apresentação do livro “Anfíbios e Repteis de Portugal”, do investigador, editor e fotógrafo Ernestino Maravalhas.

Na sessão de abertura, para além do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, vão estar o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, e a diretora do Fundo Ambiental, Maria Alexandra Carvalho.

Ao longo da manhã debate-se “Os nossos Rios: Repensar Rios e Ribeiras”; “Os Guardiões dos Rios e os LabRios+” e “Uma escola no projeto Rios”.

“Os nossos Rios” foi lançado em 2016, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Agência Portuguesa do Ambiente, visando a proteção do ambiente e a promoção do património natural do concelho.

As áreas de intervenção são os rios Este, Guisande, Pele, Pelhe e Ave, levando à reabilitação dos cursos de água e património envolvente, estabelecendo-se a valorização dos leitos e das margens fluviais como elementos fundamentais da dinâmica ecológica e paisagística.