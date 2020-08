A Câmara Municipal de Famalicão informa que o Departamento do Ambiente irá efetuar uma reparação de carácter urgente na rede de abastecimento público de água, hoje, dia 4 de agosto, a partir das 21 horas, pelo que o trânsito estará cortado a toda a circulação automóvel no cruzamento com a Rua Artur Cupertino Miranda, Rua Ana Plácido, Rua Senador Sousa Fernandes e a Rua Conselheiro Santos Viegas, estando apenas acautelado o acesso a moradores.