A renovação do cartão do cidadão em Famalicão está com um elevado tempo de espera. Os interessados só poderão fazê-lo depois de outubro.

Devido à elevada procura da Loja do Cidadão, os serviços cancelaram o atendimento presencial e novos agendamento, estando apenas a atender marcações que já tinham sido feitas.

Os cidadãos, podem, em alternativa, procurar Lojas do Cidadãos noutras localidades.