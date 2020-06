Foi apresentado esta quinta-feira o projeto de renovação do Hotel Moutados.

Uma empresa familiar, com 50 anos, que já vai na terceira geração. Já decorrem as obras no interior e exterior do edifício, uma renovação que ficará concluída no final do ano 2020. O investimento familiar é de um milhão e meio de euros, um sinal considerado positivo pelo presidente da Câmara. Paulo Cunha esteve na apresentação do projeto juntamente com o vereador da economia Augusto Lima.