Na última reunião de Câmara, foi aprovado o projeto de execução de remodelação, ampliação e arranjos exteriores da Casa de Camilo.

Está em causa a reconstrução da antiga casa dos caseiros, anexa da Casa de Camilo; construção da Casa da Eira, que incluirá instalações sanitárias e pequena sala para fins diversos; a substituição do pavimento do 1.º piso do museu, nomeadamente a loja das vendas e galeria de exposições. A obra inclui, ainda, arranjos exteriores da Casa de Camilo, nomeadamente reconstrução de pátios exteriores, passeios e eira; restauração das ramadas; pavimentação em pedra de parte do terreiro; iluminação exterior, incluindo de um tanque e muros.

Este projeto será objeto de candidatura ao programa Operacional Regional Norte 2020.

Esta candidatura adota a designação de “Rota Camilo – Valorização da Casa Museu e Cemitério da Lapa”, pelo que será estabelecido um protocolo entre o município de Famalicão e a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. Recorde-se que Camilo Castelo Branco está sepultado naquele cemitério da cidade do Porto.