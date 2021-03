Religião em Família: como aproveitar a Quaresma?

Segundo a Vatican News, o Papa Francisco afirma que a Quaresma vem trazer-nos o que mais precisamos para enfrentar esta crise: fé e esperança. E, para que estejamos próximos, as transmissões irão ocorrer ao vivo.

Além das missas conjuntas com o Papa Francisco, pode aproveitar este momento para fazer algumas atividades em família para que todos aproveitem este tempo de Quaresma.

Se tem dúvidas quanto às atividades que pode fazer, deixamos-lhe algumas dicas.

5 atividades para fazer com toda a família

1. Planeie uma refeição simples junto à família

Sem telemóveis ou televisões durante a refeição, apenas um momento em família e partilha de um prato simples. Apesar da tecnologia ser excelente a nível religioso, pode também afastar-nos do verdadeiro propósito de momentos básicos, como as refeições.

Neste momento, partilhem tudo o que acharem conveniente. Se tiver filhos, aproveite para lhe perguntar sobre o dia, sobre a escola – caso esteja a ter aulas online – ou sobre quaisquer outros temas que possam interessar o mais novo.

Se este não for um hábito em casa, faça-o, pelo menos, uma vez por semana.

2. Assista a missas regularmente ou crie um momento de reza

Assistir a missas ou ter apenas um momento de reza diário é uma excelente forma de caminhar através da Quaresma. Apesar de não ser possível estar presente fisicamente nas missas, pode assistir às mesmas através da rádio, televisão ou internet.

Se quiser, pode fazer parte das missas do Papa Francisco através do website oficial ou do canal no Youtube. Algumas igrejas locais também já garantem as missas online, portanto informe-se acerca das missas na sua região.

3. Faça atividade criativas com os mais novos

Para que os mais novos se entusiasmem com momentos religiosos, terá de ir além das missas e refeições. O nosso conselho é apostar em atividades criativas, como a pintura, a leitura, a escrita, a música, jogos ou a construção de algum projeto.

Esta atividade deve ser feita com toda a família e não apenas com a criança.

Caso não tenha crianças em casa, a atividade continua a ser uma excelente forma de passar tempo com os membros da família ou, até, consigo próprio e com a sua religião. Nunca deixe este ponto de fora.

4. Abdique da televisão ou internet por um dia

A Quaresma continua a ser um momento de sacrifício, portanto, porque não abdicar da televisão, internet ou, até, o telemóvel por um dia? Nos dias de hoje, essa será uma forma de parar e conectar-se com quem está ao seu lado.

Caso esteja habituado a assistir a missas pela internet, pode optar por ouvir a missa na rádio ou rezar apenas, em pleno silêncio, junto aos que mais ama.

5. Aprofunde o seu conhecimento

Ler a Bíblia, pesquisar um pouco mais sobre figuras religiosas ou ver um filme são apenas três formas de aprofundar o seu conhecimento religioso. Pode, ainda, ler outros livros sobre o tema ou assistir séries religiosas animadas – para incluir os mais novos.

Dessa forma, no final da Quaresma, terá muito mais conhecimento do que no início, podendo entender a mensagem da Bíblia mais profundamente.

Recursos online que deve conhecer

Além do website do Vaticano, tem também outros locais onde pode assistir às celebrações religiosas. Pode encontrar essas informações no site da Ecclesia. Nesse website tem horários de missas e a página onde conseguirá assistir.

Outros recursos que valem o destaque são as aplicações religiosas, como a Passo-a-rezar. Esta aplicação oferece aos utilizadores 10 minutos de oração diária que podem ser ouvidos online ou offline.

E não fica por aqui. Cada vez existem mais recursos religiosos, sendo a Quaresma uma excelente altura para os experimentar.

Com estas atividades, terá uma excelente Quaresma junto à sua família.