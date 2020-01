Reis chegam hoje a Ruivães e Novais com 450€ para sortear à população

Os Reis chegam esta tarde à União de Freguesias de Ruivães e Novais. Gaspar, Baltazar e Belchior trazem consigo cheques de compras no comércio local, fruto de uma parceria da junta de freguesia com as entidades que aderiram à campanha de natal.

O sorteio dos cheques está marcado para as 16h30, no local onde se vai desenrolar o convívio entre os populares, nas instalações da Cooperativa Elétrica de S. Simão de Novais.

O primeiro prémio a ser atribuído é de 250€, seguindo-se outros dois, de 125 e 75 euros, respetivamente.

Os vencedores podem gastar o montante nas lojas aderentes: