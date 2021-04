Regulamento da Paisagem Protegida das Pateiras do Ave em discussão pública por mais 90 dias

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou, na manhã desta quinta-feira, em reunião do executivo, o prolongamento, por mais 90 dias, da discussão pública do projeto de regulamento da Paisagem Protegida Local das Pateiras do Ave. Deste modo, o município pretende melhorar o documento que mereceu críticas da comunidade de Fradelos, incluindo do próprio autarca local.

O principal descontentamento vem dos agricultores e caçadores que sentem restrições à sua atividade, de acordo com o regulamento proposto.

Pedro Sena, titular da pasta do Ambiente da Câmara Municipal, pretende o maior consenso possível sobre esta área protegida, mantendo em aberto qualquer alteração mediante aqueles que são os interesses das comunidades abrangidas.