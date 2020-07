Regresso aos pavilhões ainda sem luz verde da DGS

As cinco principais modalidades de pavilhão – futsal, hóquei em patins, andebol, basquetebol e voleibol – ainda não têm autorização para regressarem aos pavilhões.

Esta terça-feira houve uma reunião com a Direção-Geral da Saúde e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto que terminou sem qualquer decisão. No próximo dia 7 há nova reunião.

Em causa está o procedimento para que se regresse aos treinos e jogos sem restrições, situação que não tem, para já, o aval da DGS que ainda não analisou todos os documentos enviados pelas cinco federações.

Na reunião, por vídeo-conferência, estiveram os diretores técnicos nacionais e médicos de cada Federação, assim como Filipe Pais (chefe de gabinete da Secretaria de Estado) e Miguel Arriaga (representante da DGS).