Ivo Pinto foi apresentado este fim de semana como uma das novidades para a nova época do Rio Ave.

O jogador de 30 anos, que na temporada anterior vestiu a camisola do Futebol Clube de Famalicão, por empréstimo do Dínamo de Zagred, é agora aposta da equipa de Vila do Conde, também cedido pelo emblema croata.