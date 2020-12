Jogadores e equipa técnica do Futebol Clube de Famalicão juntaram-se para a elaboração de cabazes que foram doados a instituições do concelho.

A Refood foi uma das contempladas com esta oferta do emblema famalicense. Esta associação, que tem como missão a recolha de excedentes alimentares para a posterior distribuição junto dos que mais necessitam, agradeceu o gesto do clube.