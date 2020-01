Refeições servidas nas escolas do A.G. Pedome não estavam estragadas, revelaram primeiras análises

Na passada semana, foram canceladas algumas refeições nas escolas do agrupamento de Pedome devido ao facto de apresentarem um cheio que indiciava que estas estivessem impróprias para consumo.

Depois de, no momento, a situação ter sido resolvida com recurso a alimentação alternativa, a Câmara Municipal de Famalicão e a empresa responsável pela confeção e distribuição das refeições, procederam à recolha de amostras para análise.

No entanto, e na sequência de esclarecimentos prestados pelo presidente da câmara, sabe-se agora que as causas do cheiro da comida se devem ao tempero com ervas aromáticas, que provocou um cheiro diferente do que é habitual, indiciando que alguma coisa poderia não estar em condições para ser consumida pelas centenas de estudantes.