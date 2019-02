Rede de Museus debate o politicamente correcto

A Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão assumiu o compromisso de apoiar a realização dos debates promovidos pela Acesso Cultura que decorrem no mesmo dia à mesma hora em diversas cidades.

O próximo debate terá lugar no dia 19 de fevereiro, com o tema “O politicamente correcto: uma forma de incluir ou uma nova barreira?”, aberto aos profissionais do setor cultural e a todas as pessoas interessadas no tema. O debate tem início às 18h30, na Galeria Municipal Ala da Frente, e a entrada é livre (sujeita à lotação da sala).

São convidados: António Gonçalves, artista plástico e curador; Paula Guerra, departamento de Sociologia da Universidade do Porto; Regina Bezerra, Educadora Social do Departamento de Ação Social do Município de V. N. Famalicão. Moderador: Rosa Moreira, Provedora do Aluno da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão.

Para mais informação: https://acessocultura.org/encontros/debates/.

Recorde-se que o Acesso Cultura tem por objetivo a reflexão conjunta sobre questões ligadas à acessibilidade – física, social e inteletual.