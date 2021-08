Recomendações do Centro de Vacinação de Famalicão para utentes que queiram aceder à “Casa Aberta”

A modalidade “Casa Aberta” permite aos utentes, com idade igual ou superior a 16 anos, serem inoculados com a primeira dose da vacina, sem terem realizado um agendamento prévio. Para serem vacinados através desta modalidade, os utentes não podem ter agendado a vacinação anterior e não podem ter sido infetados com a Covid-19 nos últimos seis meses.

As pessoas devem consultar o portal de afluência e confirmar se o seu centro de vacinação apresenta semáforo verde. De seguida, devem tirar uma senha no portal da Senha Digital, no exato dia em que querem ser vacinados. Os utentes têm de aceder ao centro de vacinação do local onde está inscrito o seu Centro de Saúde, sendo que normalmente esses centros de vacinação encontram-se na zona em que as pessoas residem.