Reciclar em Famalicão, Braga, Guimarães e Vizela dá direito a bilhetes de cinema

Reciclar agora dá bilhetes de cinema, nas regiões de Famalicão, Braga, Guimarães, Vizela, Fafe, Celorico e Cabeceiras de Basto.

Tudo funciona através da aplicação Recycle BinGo, onde o utilizador fica a conhecer os ecopontos mais próximos e, assim que faça check-in nos locais indicados, pode ganhar pontos que mais tarde serão trocados por prémios.

Com o apoio do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, esta aplicação foi lançada pela Valorsul, Amarsul e Valorlis, e chega agora ao vale do Ave com implementação da Resinorte.