Receção ao Caloiro da U.Minho com Quim Barreiros, Toy e Julinho KSD

Após o anúncio do regresso da Receção ao Caloiro à Universidade do Minho, entre os dias 3 e 6 de novembro, é agora revelado o cartaz completo a todos os interessados.

A lenda do Minho, Quim Barreiros, regressa para mais uma noite em que os estudantes poderão voltar a viver a tradição do início do ano letivo. Ao artista, juntam-se os Kalhambeke, que são também presença assídua nas festas recreativas organizadas pela Associação Académica da Universidade do Minho.

Julinho KSD e Lon3er Johny, que estarão presentes no dia 6 de novembro no Multiusos de Guimarães, farão os estudantes vibrar ao som da sua música. Toy, um dos grandes nomes da edição, marcará presença ao abrir a noite de sexta-feira. A ele, seguem-se Favela Lacroix e Meninos do Rio.

Na quinta-feira, a Academia será presenteada por atuações promovidas pelos Grupos Culturais, seguidos de Quim das Remisturas e The Fucking Bastards. Ao longo dos quatro dias do evento, vão também integrar o cartaz alguns Djs Residentes.

A pré-venda de pulseiras para o evento, exclusiva para sócios AAUMinho, terá início no próximo dia 21 de outubro nos campi da Universidade do Minho. Os estudantes terão também oportunidade de comprar bilhetes diários ou gerais a partir de dia 23 do mesmo mês nas plataformas Bol, disponíveis na Fnac e nos Espaço Recurso by AAUMinho.