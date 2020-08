O Futebol Clube de Famalicão e o Rio Ave Futebol Clube são os dois clubes portugueses que vão disputar jogos amigáveis com o Real Sociedad.

O duelo com o Famalicão está marcada para dia 29 deste mês em hora e local a definir. Já a partida frente aos vilacondenses ficou marcado para as 11h00 do dia anterior.