Reabilitação do Teatro Narciso Ferreira arranca segunda-feira

A obra foi adjudicada à empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A., pelo valor de 2.957 146, 89 euros e um prazo de execução de 450 dias. Com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, o município tem garantido um cofinanciamento FEDER. Refira-se que o edifício do Teatro Narciso Ferreira encontra-se presentemente em estado de ruína, pretendendo-se a sua total reabilitação física e cultural. Este facto mereceu especial preocupação do executivo camarário pelo que, consta como um dos projetos prioritários a levar a cabo no âmbito da candidatura Portugal 2020 – PEDU de Vila Nova de Famalicão, na prioridade de investimento 6.5 – Regeneração Urbana.