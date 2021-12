Reabilitação da ponte de Fão avança no próximo ano

A Infraestrutura de Portugal prevê lançar no início de 2022 o concurso para a reabilitação da Ponte do Fão sobre o Rio Cávado. Trata-se de uma empreitada com um investimento de 2,5 milhões de euros e um prazo de execução de um ano.

A reabilitação da Ponte do Fão sobre o estuário do Rio Cávado tem como principal objetivo a reparação e aplicação de uma nova proteção superficial em toda a estrutura metálica do tabuleiro, que incluirá também a substituição de numerosos rebites e parafusos e de algumas chapas, e a aplicação de um novo sistema de pintura. Para além desta atividade também será protegida a superfície imersa dos pilares e serão também reparadas outras anomalias existentes na ponte e nas estruturas de acesso, com o alteamento do guarda-corpos metálico do passeio e substituição das guardas de segurança.

A Ponte do Fão faz a travessia sobre o rio Cávado, fazendo a ligação entre Esposende, na margem direita, e Fão, na margem esquerda. Esta ponte foi construída nos finais do século XIX (1888-1891), sendo um projecto do Eng. Abel Maria da Costa.