Re-Food precisa com urgência de alimentos para cabazes

O Núcleo da Re-Food de Vila Nova de Famalicão encerra o serviço ao público a partir desta sexta-feira, dia 13, após as 22 horas, e até ao dia 4 de abril, devido ao plano de contingência de combate ao contágio pelo Covid-19. «Tristes por deixarmos de servir a nossa comunidade, mas conscientes da nossa responsabilidade social em contribuir para a saúde pública», justifica a direção da Re-Food.

«Desta forma, estamos a contribuir para a proteção de todos, voluntários e suas famílias, beneficiários, fontes de alimentos e comunidade em geral», acrescenta a direção da instituição.

Entretanto, a Re-Food está a equacionar medidas de apoio em cabaz alimentar para ajudar as famílias beneficiárias durante este período de contenção. Há produtos na instituição, nomeadamente arroz, massa e algum óleo, mas faltam os enlatados (atum, sardinha, salsicha, feijão), o leite, azeite, cereais, bolachas. Agradecem, por isso, a quem possa contribuir com algum alimento para a composição do cartaz.

Podem deixar na Re-food, entre as 18h-22h, nas instalações que ficam nos pré-fabricados junto à Estação.