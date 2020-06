Raposa “covid” volta a Famalicão no verão

A raposa ‘Covid’, que foi resgatada pelo Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão, no início de maio, e que está a crescer no Parque Nacional da Peneda-Gerês, volta a Famalicão no verão, ao local onde foi encontrada.

O animal foi encontrado em Famalicão, em local não revelado, ainda cria. Estava perdido, em situação de abandono e, na altura, foi confundido com um cachorro.

Alertado, o Centro de Recolha Animal de Famalicão recolheu a pequena raposa e entregou-a ao Centro de Recuperação de Fauna Selvagem do Parque Nacional da Peneda-Gerês, entidade referência para a vida selvagem. Está em situação de cativeiro, a crescer e a ganhar instinto para enfrentar o habitat natural.