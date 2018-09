A jovem de 25 anos que terá sofrido uma queda enquanto se deslocava na Cascata de Fecha de Barjas, por vezes designada Cascata do Taiti, está internato em estado grave no hospital de Braga.

De acordo com o jornal O Minho, a vítima está com fraturas expostas na perna esquerda e no braço direito, clavícula fraturada, e tem ainda uma série de arranhões e outros ferimentos provocados pelo facto de ter escorregado nas pedras.