Rampa de Murça: Carro de piloto famalicense entra em despiste e faz dois mortos

ÚLTIMA HORA | NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO

O carro do piloto famalicense Luís Silva, a participar na Rampa de Murça, em Vila Real, despistou-se e atingiu o público.

O acidente aconteceu na tarde deste domingo, no decorrer da prova que entretanto já foi suspensa.

De acordo com o Diário do Minho, há duas vítimas mortais e vários feridos. A rádio Universidade FM avança com a informação da existência de sete feridos, alguns dos quais em estado grave.

Já foi acionado um helicóptero para assegurar o transporte das vítimas que inspirem mais cuidados.