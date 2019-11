“Rambo de Famalicão” é capturado no Porto depois de perseguido por comerciante de Vale S.Martinho

João Duarte (na imagem), jovem de 25 anos, conhecido por “Rambo de Famalicão”, foi detido pela PSP do Porto na sequência de mais um assalto, com disparos de arma de fogo, a um estabelecimento de Vale S.Martinho, em Famalicão.

Segundo avança o Correio da Manhã, tudo terá acontecido no último fim de semana, quando João Duarte, na companhia de mais dois comparsas, assaltou o Café Altinho. O proprietário daquele espaço, depois dos larápios se terem colocado em fuga, encetou uma perseguição que terminou na cidade do Porto, com a PSP a travar os assaltantes.

João Duarte encontrava-se em liberdade condicional, está novamente detido e é um dos principais suspeitos por dezenas de assaltos que aconteceram nos últimos dias na zona do grande Porto.

No facebook, o jovem de famalicão exibia-se em fotografias com arma em punho.

Imagem: Correio da Manhã