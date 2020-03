Rally Serras de Fafe e Felgueiras: Pedro Almeida obrigado a abandonar prova devido a acidente

Pedro Almeida e Hugo Magalhães estavam a fazer uma excelente estreia ao volante do Peugeot 208 R2 mas na penúltima classificativa do Serras de Fafe e Felgueiras, uma saída de estrada obrigou a dupla a abandonar a corrida.

“Numa zona de terra escorregadia acabamos por ter uma ligeira saída de estrada e o embate com uma pedra danificou o carro, impedindo-nos de prosseguir e terminar o rali, com posição de pódio nos R2, na categoria júnior e a somar pontos para o CPR, mas os ralis são muito isto” começou por explicar o piloto.

Apesar de tudo Pedro Almeida tirou notas positivas da primeira prova do campeonato. “Até à desistência fizemos um excelente rali, com evolução ao longo da corrida e estávamos na segunda posição do CPR entre os duas rodas motrizes, sinal de que imprimimos um bom ritmo e que nos deixa bons indicadores para o futuro” acrescentou o jovem famalicense.

O Rally Serras de Fafe e Felgueiras foi a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis e apesar da desistência Pedro Almeida saiu de Fafe com a convicção de que a competição lhe vai dar muitas alegrias. “Para nós foi tudo novo e apesar de tudo saimos com a satisfação do que conseguimos até ali, pois com o correr do rali, sentimo-nos mais confortáveis, mais rápidos e entre os primeiros da nossa categoria, sinal de que o trabalho que estamos a fazer vai trazer os resultados que desejamos” disse ainda Pedro Almeida.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães estão já a pensar na próxima prova, o Azores Rally a realizar no final do mês de março. “Naturalmente queremos ir à conquista de resultados mas projetamos o calendário de 2020 focados em somar experiências, adquirir novos conhecimentos e ficar melhor preparados para o futuro. Esse é o nosso principal foco e nessa perspectiva, de Fafe levamos um ‘bom resultado’.