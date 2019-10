O piloto Pedro Almeida e toda a sua equipa visitam, na tarde desta quinta-feira, a Casa de Nossa Senhora da Conceição, em Portimão, instituição de acolhimento de crianças e jovens em risco. Esta é mais uma visita no âmbito do projeto de responsabilidade social que Pedro Almeida lançou esta época, em cada localidade por onde passou o Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto famalicense vai estar com os cerca de 30 jovens que estão na instituição.

No plano desportivo, na sexta-feira e sábado, disputa-se a derradeira prova do campeonato nacional, o Rallye Casinos do Algarve. Pedro Almeida volta a ter Miguel Ramalho como navegador e enfrenta a prova como mais uma etapa na sua evolução e «procurar entrar nos pontos que nos permitam fechar de forma positiva este campeonato» diz o piloto do Skoda Fabia R5. Mesmo assim, Pedro Almeida não esconde que a próxima época já faz parte dos seus pensamentos, pelo que «vamos explorar ao máximo a competição para melhorar setup no carro. Os testes dão-nos indicadores, mas na competição tiramos sempre novas referências para o futuro, que serão fundamentais para a evolução que desejamos».

A prova algarvia tem meia centena de pilotos inscritos e, além das decisões do titulo nacional de pilotos, pontua também para o FIA Iberian Rally Trophy .

O Casinos do Algarve começa esta sexta-feira, com o Shakedown e Qualifying Stage logo pela manhã, na zona de Porches, tendo depois 10 classificativas cronometradas, que se estendem até à tarde de sábado.