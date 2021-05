Ralis: Miguel Campos regressa para «lutar pelos lugares cimeiros» na Peugeot Rally Cup Ibérica

O piloto famalicense Miguel Campos está de regresso aos ralis. O experiente piloto, ex-campeão nacional e vice-campeão da Europa, alinhou no seu primeiro desafio da Peugeot Rally Cup Ibérica – Rali Terras D’Aboboreira – onde foi segundo, sendo o melhor português.

Ao volante de um Peugeot 208 Rally 4, «o objetivo será sempre lutar pelos lugares cimeiros», avisa Miguel Campos.

O novo projeto surge em parceria com a equipa PT Racing. Depois de as últimas épocas terem sido pautadas por presenças pontuais em provas nacionais, a participação na competição ibérica marca, assim, o regresso ao ativo e de forma regular do piloto famalicense. «É muito bom ter a oportunidade de poder colocar de pé um projeto com estas características e agradeço a todos os meus patrocinadores o apoio e a confiança para o tornar possível. É um novo capítulo no meu percurso desportivo que abraço com o empenho e profissionalismo, tal como tenho encarado todas as etapas da minha carreira», afirmou.

A próxima prova é WRC Vodafone Rali de Portugal que se disputa de 20 a 23 de maio.