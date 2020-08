Rali Vinho da Madeira: Pedro Almeida e Hugo Magalhães satisfeitos com trabalho na ilha

Pedro Almeida e Hugo Magalhães conseguiram pontuação máxima, com a vitória entre os pilotos que pontuavam para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) nas duas rodas motrizes (2RM) no Rali Vinho da Madeira.

A dupla venceu a categoria RC4, foram os terceiros classificados à geral entre os 2RM e concluíram o Rali na décima sétima posição da geral. «O Rali correu bem, conseguimos evoluir ao longo dos dois dias de corrida, mantendo sempre o foco no nosso principal objetivo que era ser os melhores entre os pilotos do CPR nas 2RM. A forma como evoluímos ao longo da corrida, com melhoria de registos nas segundas passagens é a evidência dessa progressão que fomos fazendo» começo por salientar Pedro Almeida no final da prova.

Ao longo dos dois dias de Rali a dupla foi experimentando diferentes soluções no Peugeot 208R2 e os resultados foram positivos, diz o piloto. «Nas diferentes condições que encontramos conseguimos fazer diferentes afinações no carro, uma aprendizagem importante para conhecer ainda melhor o Peugeot. É certo que há sempre mais trabalho a fazer, estamos longe de encontrar um setup perfeito, mas saímos satisfeitos com o fizemos neste particular, mais ainda por conseguir o resultado final que havíamos traçado como meta para este Vinho Madeira».

Depois do Vinho da Madeira Pedro Almeida e Hugo Magalhães voltam a competir no Rali de Mesão Frio, a realizar já no próximo fim-de-semana. «É mais uma oportunidade para testar o carro e, em vez de um teste privado, aproveitamos o Rali de Mesão Frio para tirar novas ilações do Peugeot» diz Pedro Almeida.