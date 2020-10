Rali: Problemas no carro tiram Pedro Almeida do Rali Terras D´Aboboreira

Pedro Almeida e Hugo Magalhães não vão alinhar no Rali Terras D’Aboboreira, depois de no decorrer do Shakedown desta sexta-feira ter sido detetado um problema no Peugeot 208 Rally4.

Nos testes realizados esta manhã a equipa sofreu uma saída de estrada, devido à quebra dos pernos na roda dianteira do carro, situação que já se havia registado no decorrer do teste de preparação.

«Apesar de todos os esforços que fizemos na assistência e por este problema se repetir (o mesmo havia sucedido com outro carro igual em testes realizados recentemente), em conjunto com a The Racing Factory, decidimos que não estavam reunidas as condições para, em segurança, alinhar no Rali Terras D’Aboboreira», explicou o piloto famalicense, momentos antes do arranque do Rali.

Piloto e co-piloto estão já focados no próximo rali, a realizar dentro de uma semana em La Nucia, em Espanha, a contar para a Peugeot Rally Cup Iberica.