Rali: Pedro Almeida voou nas Serras de Fafe

Um terceiro lugar na categoria ERC3 e na Peugeot Cup Ibérica e vencedores da classificação pontuável para o CPR 2RM e categoria Júnior, é o saldo positivo da prestação de Pedro Almeida e Hugo Magalhães no Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Esta é uma prova do ERC European Rally Championship e pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis (CRR).

O piloto famalicense sai satisfeito pelos resultados finais alcançados, mas acima de tudo pelo nível em que conseguiu andar ao longo do rali. «No sábado, tivemos um furo que nos fez perder demasiado tempo para os da frente e depois tentámos recuperar alguma coisa nas difíceis condições do rali. Acabámos por estar bem e finalizar com um pódio na Cup Ibérica. No domingo, tivemos melhores condições climatéricas, o que permitiu andar de forma mais segura e impor ritmo; e aí conseguimos estar num bom plano, ao fazer primeiro lugar em classificativas e travar lutas interessantes ao cronómetro com os pilotos que acabaram à nossa frente. Alcançamos os nossos objetivos e estamos satisfeitos», resume.