Rali: Pedro Almeida volta a apostar em Hugo Magalhães como copiloto

Hugo Magalhães volta a ser novamente o copiloto de Pedro Almeida no Rallye de Ourense, que se vai realizar-se nos dias 16 e 17 de julho. A prova, pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica, implica uma passagem dos pisos de terra para o asfalto. «Tem sido engraçado porque andamos em constante mudança de pisos e, por consequência, na configuração do carro, da terra para o asfalto ou o inverso. O que poderia ser um handicap acaba por nos dar novos conhecimentos, alguma ‘bagagem’ e versatilidade, que me parece ser relevante nesta fase da carreira», explicou o piloto.

Para o Rallye de Ourense, Pedro Almeida pretende obter resultados melhores do que aqueles alcançados no Terras D’Aboboreira e no Rally de Portugal. «As duas primeiras provas não nos deixaram satisfeitos porque entendemos que podemos fazer mais e melhor, e é isso que vamos procurar fazer aqui», notou.

O Rallye de Ourense é a terceira competição da Peugeot Rally Cup Ibérica e apresenta dez provas Especiais de Classificação (SS), com 150km cronometrados. De acordo com Pedro Almeida, o «rali é muito rápido, muito exigente e com o qual os pilotos espanhóis estão mais familiarizados do que nós, mas os últimos ralis em França já nos mostraram que estamos melhor e que o trabalho preparatório que temos feito, com reconhecimentos e afinação do carro, nos permitem estar mais próximos dos pilotos mais rápidos».