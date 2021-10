Rali: Pedro Almeida termina Vidreiro na sétima posição

Pedro Almeida e Hugo Magalhães terminaram o Rali Vidreiro na sétima posição da geral. Ao volante de um Hyundai i20 R5, o que representa um regresso da dupla à categoria, o resultado acabou por ser «satisfatório. Sabíamos que a adaptação seria fundamental para o nosso desempenho e na verdade não foi fácil. O Hyundai é ‘diferente’ dos R5 que conduzimos antes, não nos sentimos com total confiança e isso acabou por se refletir no andamento».

Apesar destas dificuldades, o piloto famalicense saiu da Marinha Grande com notas positivas no regresso à condução nesta categoria. «Terminamos o rali, que era ponto prévio para nós, fomos melhorando registos nas segundas passagens e na nossa adaptação ao carro. Obviamente não tiramos o máximo do potencial do Hyundai, mas vamos fazer mais quilómetros, tentar melhorar a adaptação e ser objetivamente melhores».

Este foi provavelmente o último Rali da época para Pedro Almeida e Hugo Magalhães. «Vamos analisar o que resta do calendário, mas provavelmente só voltaremos na próxima temporada. Estamos já a definir uma estratégia que nos permita pensar no desafio que queremos fazer em 2022», anuncia o piloto.