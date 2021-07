Rali: Pedro Almeida foi sexto em Espanha

Pedro Almeida e Hugo Magalhães terminaram o Rally de Ourense na sexta posição da Peugeot Rally Cup Ibérica, um resultado distante das expectativas iniciais, mas que faz a dupla somar alguns pontos na competição.

«Somamos pontos para a competição, embora claramente queríamos fazer mais neste rali. Os adversários desta vez foram mais fortes e resta-nos continuar a trabalhar para estarmos preparados para os próximos desafios», assume o piloto famalicense que já está de olhos postos na próxima prova do calendário, desta vez na Peugeot Rally Cup em França.

O Rallye Terre de Langres disputa-se no sábado e domingo, com os reconhecimentos a serem realizados na manhã do dia de prova. «Conseguimos fazer uma rápida adaptação a esta forma de reconhecimento e vamos procurar manter o bom nível das duas primeiras provas realizadas em França» apontou Pedro Almeida, que vai ainda fazer um teste na quinta-feira com o Peugeot 208Rally4, preparado para pisos de terra.