Rali: Pedro Almeida foi segundo em França e lidera troféu

O piloto famalicense foi segundo classificado na Peugeot 208 Rally Cup de França, no Rallye Castine Terre D´Occitanie, que se disputou este fim de semana. A este bom resultado, Pedro Almeida associa três vitórias em especiais da prova e lidera o troféu.

Tendo a seu lado, e pela primeira vez, o navegador Carlos Magalhães, Pedro Almeida confere que o resultado «foi surpreendente» mas, ao mesmo tempo, atesta «a evolução que procurávamos há muito» e «o Carlos, pela sua experiência, ajudou-me imenso».

Da prova, Pedro Almeida diz que «atacamos e conseguimos no primeiro dia andar sempre entre os carros mais rápidos do troféu. Apenas na parte final do rali gerimos um pouco o andamento e o segundo lugar à geral é importante para nós, que somamos pontos no troféu».

Com o segundo lugar alcançado, a somar à terceira posição na primeira prova do calendário, Pedro Almeida lidera agora a competição.«É ainda muito cedo para fazer perspetivas do que podemos fazer no campeonato, mas estamos muito satisfeitos com o comportamento que temos tido, numa competição muito disputada e onde acima de tudo queremos evoluir» disse.