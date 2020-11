Rali: Pedro Almeida em mais uma prova do europeu de ralis

Pedro Almeida e Hugo Magalhães estão em Espanha para disputar o Rally Islas Canárias, pontuável para o ERC – European Rally Championship e ERC Júnior, a realizar desta quinta-feira até sábado. Aos comandos do Peugeout 208Rally4, a dupla procura ganhar conhecimento do rali e crescer na competição.

A época tem sido atípica, «mas temos conseguido conjugar uma série de provas, que vão ser importantes para o futuro. É a primeira vez que vamos fazer o Islas Canárias e, acima de tudo, queremos ter um melhor conhecimento do rali e andar rápido»,disse Pedro Almeida.

O Rally Islas Canárias é mais uma prova de asfalto e também mais uma prova do europeu que o piloto está a concretizar nesta temporada. «O calendário foi completamente alterado e as provas do europeu que estamos a fazer permitem-nos estar em competição, tomar conhecimento de ralis que nunca havia realizado e, assim, estar também melhor preparado para o futuro». O objetivo é, assim, «ganhar consistência».

Esta é também a 200.ª vez que o navegador Hugo Magalhães vai estar à partida de um rali. «Motivo de satisfação mas, acima de tudo, de motivação para dobrar estes números, trabalhando com determinação», disse o co-piloto natural de Fafe, um dos mais experientes do panorama internacional.

O Rally Islas Canarias tem partida oficial esta quinta-feira à noite; já as 17 especiais de classificação disputam-se ao longo dos dias de sexta-feira e sábado.