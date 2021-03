Rali: Pedro Almeida e Hugo Magalhães testaram em Fafe

Pedro Almeida está de regresso ao Peugeot 208 Rally4, carro com que vai disputar a temporada de 2021 na Peugeot Cup Iberica e a Peugeot Cup França. O regresso aconteceu nos pisos de terra de Fafe, num teste com a PT Racing, equipa que vai assistir o piloto famalicense na Cup Iberica.

«Depois de tanto tempo sem sentir um carro de corrida, estou muito satisfeito com as sensações que tivemos neste primeiro teste da época. O carro que a PT Racing colocou à nossa disposição, tinha uma boa base e a adaptação foi rápida, tendo em conta tanto tempo de paragem», disse Pedro Almeida.

A nova equipa de assistência de Pedro Almeida já tem disponível um novo Peugeot 208Rally4 que vai ser conduzido pelo piloto nas provas em Portugal e Espanha. «Já conhecemos o carro, mas há sempre uma nova adaptação, que correu muito bem. O teste foi bom e tudo fluiu de forma muito natural» acrescentou o piloto.

Em 2021 Pedro Almeida vai disputar também a Peugeot Cup França, onde vai ter a assistência da Sarrazin Motorsport. Em breve, o piloto famalicense, que tem a seu lado Hugo Magalhães vai deslocar-se a França para um teste com a equipa francesa.

Na nova época, que começa em abril, Pedro Almeida vai disputar a Peugeot Cup Ibérica e a Peugeot Cup França, ao volante do Peugeot 208 Rally4. «Analisámos as diferentes competições onde poderíamos estar este ano e decidimos avançar para a Peugeot Rally Cup Ibérica – com ralis em Portugal e Espanha – e disputar também o Campeonato de França, com os ralis da Peugeot Cup França 2021»

Analisados os diferentes calendários, a Peugeot Rally Cup Ibérica é um campeonato «de elevado nível, que nos permite continuar a realizar alguns ralis em Portugal e a participar noutros que são, também, provas de nível europeu em Espanha». Já o Campeonato Peugeot 208 Rally4 em França «vai permitir enfrentar ralis completamente novos para nós, com um nível de exigência elevado, que nos permitirá também exigir mais de nós».

Pedro Almeida afirma, ainda, que a continuidade ao volante do carro da marca francesa foi a escolha natural. «Queremos melhorar a performance, evoluir na condução e melhorar também os resultados. Este é o ponto de partida para 2021 e faz todo sentido que seja ao volante do Peugeot 208 Rally4, um carro que gosto de conduzir, rápido e que exige muita condução também».