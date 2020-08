Rali: Pedro Almeida confiante para a Ilha da Madeira

Pedro Almeida e Hugo Magalhães estão confiantes para o Rali Vinho da Madeira e partem com o objetivo de rodar entre os primeiros na sua categoria.

O Rally Vinho da Madeira 2020 tem dezasseis especiais de classificação, divididas pelos dias de sexta-feira e sábado. Os pilotos têm pela frente cerca de 160km cronometrados nas muito rápidas e sinuosas estradas da Ilha da Madeira.

O piloto famalicense reconhece a «dificuldade dessas especiais, muito rápidas, muito técnicas e muito exigentes ao nível da condução». Há duas semanas, a dupla fez o Rali da Calheta, prova em que levou o Peugeot208R4 ao triunfo entre os carros de 2RM. «O Rali da Calheta deu-nos bons indicadores, fizemos acertos importantes no carro, e se ai conseguimos andar bem no asfalto da Madeira, agora queremos repetir a performance, mesmo sabendo que o nível estará mais elevado e a luta ao cronómetro vai ser muito intensa», apontou o piloto.

«Estamos a construir o nosso caminho, temos cada vez mais conhecimento do Peugeot208Rally4 e isso permite-nos evoluir nos registos que temos feito. Óbvio que se conseguir ser o melhor não vou deixar-me ficar atrás de quem quer que seja, mas gostava de deixar claro que o nosso trabalho, meu, do Hugo e da The Racing Factory, é focado em progressão, em melhorar comportamentos e conhecimento como piloto. São estas bases que nos vão fazer estar mais próximos das vitórias», apontou Pedro Almeida.

Toda a equipa aproveitou o dia de terça-feira para os reconhecimentos das SS do Vinho da Madeira e para os últimos testes. «O Peugeot é um carro que nos tem dado bons indicadores e os testes que realizamos permitiram-nos perceber ainda melhor o que podemos tirar da máquina para a exigência do rali e intensidade da corrida», analisou o piloto.