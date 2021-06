Rali: Miguel Campos e José Janela voltam a fazer dupla

Miguel Campos e José Janela vão participar, no próximo fim de semana, no Rali de Castelo Branco, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Ralis, a pilotar o carro da Paulcar.

Depois do Rali da Bairrada ao volante do Porsche 997 Gt3, Miguel Campos está muito animado, desta vez com o José Janela a seu lado, o que não acontecia há 26 anos.

«Estou muito contente por voltar ao volante deste espetacular Porsche 997 GT3 da excelente equipa Paulcar. Esta é a segunda prova que fazemos neste carro. Estou muito contente e gostava de fazer um excelente resultado. Penso que vamos estar mais fortes; pois evoluímos um pouco o Setup do carro. Desta vez, levo comigo o José Janela para fazer uma dupla 100% famalicense. Apesar de não termos ainda o Budget para o total do campeonato, continuamos a trabalhar em novos apoios. Quero agradecer ao novo patrocinador que vai entrar nesta prova e à Paulcar que tem feito um trabalho espetacular», confessa Miguel Campos.

José Janela também está entusiasmado. «Estou muito contente por voltar a correr, passados 26 anos, com o Miguel Campos. Estamos os dois com muita expectativa e com muita mais experiência, o que nos dá os ingredientes para um entrosamento prefeito. Somos amigos, somos famalicenses, mas, acima de tudo, temos atitude competitiva para darmos o nosso melhor em todos os momentos. Há 26 anos corremos de Citroen AX Sport e agora com mais uns cavalinhos de Porsche 997 GT3», concluiu José Janela.

O Rali de Castelo Branco disputa-se dia 12 e 13 de Junho e é a 3.ª prova do Campeonato Nacional de Ralis de 2021.