Rali: João Silva abre época com vitória em Vieira do Minho

No Rali Vieira do Minho, primeira prova do Campeonato Norte de Ralis, que se disputou no passado fim de semana, a dupla João Silva/José Azevedo conseguiu alcançar o objetivo a que se propunha: vitória na sua classe, X1-8. A par deste desfecho, arrecadou, ainda, o segundo lugar no Troféu kumho II e o terceiro posto no grupo X1.

Uma boa prestação que resulta, segundo João Silva, «do forte andamento que impusemos ao longo da prova».

O piloto famalicense relata que iniciou o rali ainda em fase de adaptação às novas modificações do carro, mas «conseguimos impor um bom ritmo desde início, o que nos encaminhou para a vitória na classe, que era o objetivo principal», associado ao segundo lugar no Troféu kumho II e ao terceiro lugar no grupo X1. Resultados que, do seu ponto de vista, «confirmam que toda a equipa está a trabalhar afincadamente e no rumo certo para alcançarmos resultados cada vez melhores. Esperamos que esta temporada seja a concretização de vários projetos que temos em marcha».

João Silva agradece o apoio prestado por toda a equipa, patrocinadores e amigos, que foi essencial «para esta boa estreia, abrindo boas perspetivas para uma grande época que se avizinha».