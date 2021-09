Rali: João Pedro Sousa abandona prova de Santo Tirso

Uma saída de estrada, quando liderava a categoria X2-10, obrigou a dupla João Pedro Sousa e Tiago Silva a desistir do Rali de Santo Tirso, que se disputou no sábado.

O objetivo era manter a liderança do Campeonato de Ralis Norte, mas a ousadia não deu o resultado pretendido.

Ao volante de um Renault Clio RS, o piloto fez, na primeira classificativa, um tempo no top 10 absoluto da prova, claramente à frente da sua categoria.

João Pedro Sousa explica que «tínhamos de entrar fortes, se queríamos ter ambições de manter a liderança do campeonato. É um rali extraordinariamente rápido, onde atingimos velocidades a que ainda não tínhamos rodado em prova. Apesar de termos feito bons reconhecimentos, acabámos por “cair” numa ratoeira na segunda especial. Era uma zona muito rápida, de paralelo, e, num ressalto, o carro teve uma reação estranha, desviando-se da trajetória. Acabámos fora de estrada. Felizmente, sem grandes danos mas impossibilitados de seguir em prova».

«Quero agradecer o empenho de toda a equipa e apresentar as minhas mais sinceras desculpas aos nossos patrocinadores, por este resultado», remata o piloto ninense.

Quem também lamenta é o co-piloto Tiago Silva, ressalvando que «é verdade que não trouxemos para casa o resultado desejado mas demonstrámos que temos a velocidade para discutir a vitória na categoria. Tenho a certeza de que estaremos muito mais fortes na próxima prova».

A pensar na próxima prova do Campeonato Norte de Ralis, a equipa já trabalha na recuperação do Renault Clio RS, com vista a lutar pelo título na categoria X2-10.