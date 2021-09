Rali: Dupla João Silva/José Azevedo pronta para Santo Tirso

João Silva está «com grande expectativas» para o Rali de Santo Tirso, que se disputa este sábado. Com José Azevedo a seu lado, o piloto reconhece que enfrenta um rali «novo para nós, muito exigente e muito divertido pelo que constatamos no dia de reconhecimentos. Encaramos esta jornada com grande expectativa e sabemos que vai ser bastante competitivo».

João Silva, ao volante do Citroen C2 R2 com que participou na última edição do Rali de Famalicão, promete «dar o nosso melhor para atingirmos todos os objetivos a que nos propomos. Mais uma vez vamos contar com a Nart Motorsport para manter o carro nas melhores condições para que tudo corra pelo melhor». Antecipadamente, agradece «a todos os patrocinadores, família e amigos pois sem o seu apoio isto não era possível».