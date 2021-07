Rali de Famalicão 2021 – Terminou o primeiro dia de prova

Chegou ao fim, sem incidentes de registo, o primeiro dia do Rali de Famalicão.

De acordo com a classificação disponível, a prova está a ser liderada por Adruzilo Lopes e Paulo Silva, com o tempo 3:01.1. No segundo posto encontra-se Fernando Peres e José Pedro Silva, com 3:03.4 e no final do pódio provisório está Armando Costa e Octávio Araújo, com o tempo de 3:09.3.

A prova prossegue este domingo com mais três PEC’s. A primeira será Fradelos – Vilarinho das Cambas – Calendário e vai para a estrada às 09h00.

Pode conferir classificação, tempos e horários aqui