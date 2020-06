Rali de Famalicão 2020 cancelado

Devido à questão da pandemia de Covid-19 que afeta o nosso país, a organização do Rali de Famalicão decidiu cancelar a edição deste ano desta prova desportiva.

A informação foi avançada na noite deste sábado, na página de facebook da Team Baia, organizadora do evento.

Leia o comunicado:

O Rali de Famalicão um marco no desporto motorizado em Portugal, este ano inserido no Campeonato Norte de Ralis.

Vila Nova de Famalicão é um concelho onde o desporto motorizado representa um contexto de grande dinâmica. Há longos anos que oferece organizações competitivas, como é exemplo o Rali de Famalicão, que decorreu desde 1986 e durante duas décadas quase ininterruptamente, existindo, ainda, registos anteriores, da década de 30 e de 70.

Somos um concelho reconhecidamente entusiasta pelos desportos motorizados que reúne inúmeros Famalicenses inscritos na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e na Federação de Motociclismo de Portugal, seja como pilotos ou navegadores, nas diversas modalidades e escalões competitivos do desporto motorizado.

Neste contexto, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pretende manter o apoio ao Rali de Famalicão, atendendo à importância que tem na dinâmica desportiva do concelho, às características competitivas e organizativas, tendo a virtude de atrair a participação de dezenas de pilotos Famalicenses, sendo um dos principais motivos do sucesso local desta iniciativa, que sempre teve grande aceitação pública e é, reconhecidamente, um dos mais importantes acontecimentos desportivos do Concelho e da região.

No entanto, devido aos constrangimentos deste quadro pandémico que estamos a atravessar, e tratando-se de uma atividade desportiva que atrai milhares de espectadores aficionados ao longo de todo o percurso, não permitirá com segurança, reunir as condições necessárias que garantam o cumprimento das normas da D.G.S..

Assim sendo, este ano o evento está cancelado, mediante a evolução que esperamos que seja favorável da situação actual, com a esperança de o realizar no próximo ano.

Saudações desportivas,