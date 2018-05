Raias Poéticas regressam a Famalicão de 23 a 26 de maio

Cerca de meia centena de escritores, académicos, professores, arquitetos de todo o mundo vão estar em Vila Nova de Famalicão na próxima semana para a sétima edição do encontro internacional “Raias Poéticas: Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento”.

A iniciativa, promovida pela associação Raias-Poéticas com o apoio da autarquia famalicense, vai decorrer entre os dias 23 e 26 de maio, na Casa das Arte de Vila Nova de Famalicão com curadoria do escritor famalicense Luís Filipe Serguilha.

Projetar Vila Nova de Famalicão como rota do pensamento e da arte é um dos principais objetivos do evento, que pretende intensificar “as conexões estéticas éticas, a transgeografia linguística”, rasgando “caminhos de liberdade entre processos artísticos”, conforme explica Luís Serguilha.

A abertura deste encontro internacional está marcada para a próxima quarta-feira, dia 23, às 18h30, com a apresentação do livro “As sensações e as emoções na Arquitetura”, do famalicense Pedro Araújo Napoleão. O momento decorrerá na Casa das Artes e contará com as presenças do presidente da autarquia, Paulo Cunha, do Professor Catedrático da Universidade da Corunha, José António Franco Taboada, e do Bastonário da Ordem dos Arquitetos, José Manuel Pedreirinho.

Mais informações sobre o evento em www.facebook.com/raiaspoeticas.