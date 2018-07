Rafael Defendi é mais um reforço do F.C.Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão assegurou a contratação de Rafael Defendi, guarda-redes brasileiro, há quatro temporadas a jogar em Portugal ao serviço do FC Paços de Ferreira.

Rafael Defendi já trabalha desde a passada semana com os restantes companheiros e mostrou a satisfação pela forma como foi recebido. “O Ricardo, meu capitão na última época, deu-me a conhecer rapidamente os cantos da casa e falou-me do ambiente especial que os sócios do FC criam em cada jogo” começou por dizer o experiente guarda-redes.

Sobre o ingresso no FC Famalicão Rafael Defendi disse que “O que mais me seduziu foi o projeto de crescimento desportivo que o clube me apresentou e a minha vontade de trabalhar muito para ajudar na defesa desses objetivos”.

O contrato de Rafael Defendi é válido para as próximas duas temporadas.