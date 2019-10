A Rádio Cidade Hoje celebra 30 anos no próximo mês de novembro e vai assinalar a data com um jantar, que inclui animação.

A grande festa está marcada para o dia 22 de novembro, no Restaurante Eugénio´s, em Calendário, com início marcado para as 20 horas.

Venha celebrar com a Cidade Hoje estes 30 anos. Pode garantir o bilhete de ingresso nas instalações do Cidade Hoje (Edifício Vilarminda), no Restaurante Eugénio`s ou nos quiosques da cidade:

Quiosque Magote (depois da 2.ª Repartição de Finanças)

Tabacaria Pip`s Bazar (Avenida 25 de Abril)

Tabacaria/Quiosque Tempo de Opinião do E. Leclerc

Quiosque Calendário (junto à bomba da BP)

Caixa Central do Intermarché

Quiosque Sorte à Vista (junto à antiga matriz)

Tabacaria Sampaio (avenida Narciso Ferreira)

Venha festejar com a rádio que também é sua, e esteja pronto para uma grande noite de animação, com surpresas.

O jantar custa 20 euros por pessoa.

Mais informações: 252 301 780