RACLAC investiu 23 milhões de euros

A RACLAC investiu na fábrica 23 milhões de euros, o que faz dela a maior da Europa na sua área e líder mundial em tecnologia no que a luvas descartáveis diz respeito. Um sistema de produção automatizado em ambiente controlado e inerte e onde toda a produção é, no final, analisada e inspecionada.

A forma como as luvas são empacotadas, de forma sobreposta, permite que os profissionais de saúde as retirem pelo punho uma a uma, de forma a não terem contacto com as que ficam.

Uma primeira linha de produção está já montada e na fase final de testes, devendo começar a produzir nos próximos dias; mas outras duas linhas estarão em funcionamento até ao final do ano.

A RACLAC está a funcionar de forma ininterrupta, e cada linha de produção coloca prontas 1600 luvas por minuto.